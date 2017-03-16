تخليص رهائن ومطاردة إرهابيين و مطلوبين في عرض عسكري لدوريات أمن المحافظات

حوطة سدير – تصوير/يوسف الجبري – فجر :

أقامت إدارة دوريات أمن المحافظات الملتقى السنوي السادس لمدراء شعب دوريات أمن المحافظات بمنطقة الرياض بعنوان ( القواعد الاستراتيجية في المواجهات الأمنية ) والذي أقيم في شعبة دوريات أمن حوطة سدير بالمركز الحضاري برعاية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل محافظ المجمعة وحضور مدير إدارة دوريات أمن المحافظات بمنطقة الرياض العقيد بدر بن عبدالمحسن الخيال وبحضور رئيس مركز حوطة سدير فهد بن صالح الزكري وعدد من القيادات الامنية بالمنطقة ورؤساء المراكز والداوئرالحكومية وعدد من المواطنين .

ويعتبر الملتقى هو الأول على مستوى منطقة الرياض لشموليته على مواجهات وعروض عسكرية أمنية وعرض حي ومباشر وفعاليات ميدانية من منسوبي دوريات أمن المحافظات وذلك بقيادة قائد العرض المقدم خالد آل داود من تخليص رهائن ومطاردة عناصر أرهابية ومطاردة مطلوبين .

من جانبه وجه سمو محافظ المجمعة شكره وتقديره لمدير إدارة دوريات أمن المحافظات العقيد بدر الخيال ولدوريات أمن حوطة سدير على استضافة الملتقى السادس الذي يؤكد ما وصلت له قواتنا الأمنية الباسلة بدعم وتوجيه سمو ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي نرى انجازاته في كل مكان وضبط الأمن في كل مكان سواء في حوطة سدير أو المحافظة أو في جميع أنحاء الوطن .

وبدوره أكد العقيد بدر الخيال أن الملتقيات دأبت عليها دوريات أمن المحافظات بشكل سنوي والمقصد منها تدارس وتبادل الخبرات وتلافي السلبيات عند مدراء شعب المحافظات وتدارس آلية تطوير العمل بالعرض المصاحب للاحتفال الذي يعكس صورة رجل الأمن وما وصل إليه من تدريب .

وأوضح الخيال أن الجانب التدريبي جانب مهم نركز عليه بتوجيهات من قيادات عليا لأن التدريب أحد مقومات نجاح العمل .

وأضاف العقيد الخيال : العمل جاري على إيجاد مبنى مستقل لدوريات أمن المحافظات وسترونه قريبا كما نسعى أيضا إلى تعزيز الكادر البشري الذي يساهم في انتشار الامن بعون الله .

وختم الخيال حديثه بقوله : فخور أني متواجد بين أهلي وأخواني في حوطة سدير وسدير عموما كرم ضيافة وحسن عطاء وجمال نفس يدعو للفخر والاعتزاز للمنطقة وآهاليها .

يذكر أن الاحتفال صاحبه عرض عسكري وفرقة موسيقية وأوبريت عن رجل الأمن وتكريم للداعمين وقصيدة للشاعر عبدالله الخضيري سبقه ورشة عمل واجتماع لرؤساء شعب دوريات أمن المحافظات وضيافة لدى رئيس مركز حوطة سدير وزيارة للمرصد الفلكي بحوطة سدير