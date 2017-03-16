البيت الأبيض يرشح شناهان لمنصب نائب وزير الدفاع

متابعات – فجر :

قال البيت الأبيض اليوم الخميس إن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح باتريك شناهان المدير التنفيذي البارز في شركة بوينغ، لمنصب نائب وزير الدفاع.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن شناهان هو النائب الأول لرئيس شركة بوينغ ويتولى مسؤولية الإشراف على عمليات التصنيع وإدارة الإمدادات.

وشركة بوينغ هي من أكبر المتعاقدين مع وزارة الدفاع وتمد الجيش الأميركي بالعديد من المعدات العسكرية، وعمل شناهان في السابق نائباً للرئيس والمدير العام لأنظمة بوينغ الصاروخية الدفاعية والمدير العام لأنظمة المروحيات في الشركة في فيلادلفيا.

وفي حال تأكيد تعيينه فإنه سيخلف روبرت وورك الذي بقي في منصبه بصفة مؤقتة منذ انتهاء رئاسة باراك أوباما، وسيكون نائباً للوزير جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد في قوات المارينز.