إصلاح عيوب “خبيثة” في واتس آب وتليجرام

متابعات – فجر :

نجح تطبيقا واتساب وتليجرام في إصلاح عيوباً في خدماتهما للرسائل الفورية، وذلك بعد أن أكدت شركة وجود عيوب تسمح باختراق الحسابات على التطبيقين.

ووجد باحثون في شركة “تشيك بوينت سوفتوير تكنولوجيز”، المشكلات المرتبطة بطريقة معالجة التطبيقين لبعض أنواع الملفات دون التحقق من عدم احتوائها على أكواد نشطة قد تكون ضارة، حيث ترتبط العيوب بإمكانية إرسال ملفات إلى نسختي واتساب وتليغرام على الإنترنت بأكواد ضارة تبدو في هيئة أخرى مثل الصور.

وبمجرد أن يفتح المستقبل في واتساب الملف يتيح الكود للباحثين الدخول على وحدة التخزين للمستخدم ثم الوصول إلى حسابه. ومن حسابه يمكنهم إرسال نفس الملفات الضارة إلى كل معارف المستخدم.

وأوضح ماركوس را، المتحدث باسم تليجرام، أن العيب المكتشف كان أشد خبثا ويحتاج سلوكا “غير معتاد” من الضحية مثل النقر بالزر الأيمن للفأرة على تسجيل فيديو وفتح صفحة جديدة.