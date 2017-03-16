عطيف والزقعان في التشكيلة المثالية لأبطال آسيا

متابعات – فجر :

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس، عن التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، وتواجد في التشكيلة لاعبين من الأندية السعودية، هما عبدالله عطيف لاعب وسط الهلال، والمتألق علي الزقعان مهاجم فريق الفتح.

وكان لنادي موانجثونج يونايتد التايلاندي النصيب الأكبر من لاعبيه في التشكيلة بثلاثة لاعبين في خط الدفاع، ناوكي اوياما ، بيرابات نوتشايا، سيليو، وجاء في حراسة المرمى هيتوشي سوغاهاتا من نادي كاشيما انتلرز الياباني، والمدافع جيونك دونج من أولسان هيونداي.

وفي خط الوسط يبرز النجم رودريجيو تاباتا من نادي الريان القطري في التشكيلة المثالية، إضافة إلى باولينهو من جوانجزو الصيني، و يون إيل لوك من سيئول الكوري، ومهاجم نادي بيروزي الإيراني مهدي طارمي.