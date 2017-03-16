اعتراض صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات نحو تعز

متابعات _فجر

اعترضت الدفاعات الجوية للتحالف العربي صاروخاً باليستياً أطلقته ميليشيات الحوثي نحو مواقع الجيش الوطني في مديرية ذباب في محافظة تعز.

واكد مصدر عسكري، فإن الصاروخ أُطلق من معسكر خالد في مديرية موزع في تعز.

واندلعت في تعز، وتحديداً في مديرية المخا ، معارك عنيفة، تَقدم خلالها الجيش الوطني في المحور الشرقي لمديرية المخا باتجاه مفرق موزع.

من جهتها، قصفت طائرات التحالف العربي ، مواقع وتجمعات للميليشيات في مفرق الوازعية، غرب تعز.

وفي محافظة صعدة ، تمكن الجيش الوطني من السيطرة على مواقع عدة منها سوق البقع ومنطقة العليب وعمود السعراء بالكامل، بعد معارك عنيفة مع الميليشيات .