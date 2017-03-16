امانة الطائف تضبط 1750 مادة غذائية فاسدة وتزيل 132 بسطة مخالفة

متابعات _فجر

قامت وكالة الخدمات بأمانة الطائف، بازالة أكثر من 132 بسطة غير نظامية وعربات بمواقع مختلفة وبجوار الأسواق العامة والشعبية، وضبطت أكثر من 1750 مادة غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك خلال حملة نفذتها الأيام الماضية على الأسواق التجارية ومحلات بيع المواد الغذائية والمطاعم وعدد من الأنشطة المختلفة ،وشملت المخالفات التى ضبطتها الإدارة العامة للأسواق خلال الحملة، ” تدني سوء النظافة العامة، استخدام طرق خاطئة لإذابة الدجاج، انتهاء الشهادات الصحية للعاملين، استخدام لحوم مجمدة وبيعها على أنها طازجة، وعدد من المخالفات الأخرى “، كما تسير دوريات رقابية وتوعوية على المنشآت التجارية، والغذائية، والمتعلقة بالصحة العامة للحد من ظواهر عدم الالتزام بالاشتراطات النظامية.