بلدية حائل تزيل تعديات 150 ألف متر مربع من الأراضي البيضاء

متابعات _فجر

تمكنت بلدية شمال مدينة حائل من إزالة التعديات على الأراضي البيضاء وذلك بعد توجيه أمين بلدية منطقة حائل المهندس إبراهيم أبو رأس، وذلك بأكثر من 40 موقع شملت كلآ من قرية عقدة والنيصية والسويفلة وحقروصين وعريجاء والعريدة وأوبيرة والسفن وداخل بعض المخططات الحكومية المعتمدة ‏بالإضافة لأراضي مخصصه للمرافق الحكومية , وذلك خلال الستة الأشهر الماضية لعام 1438هـ .

ومن جانبه ،قال رئيس بلدية شمال مدينة حائل نشمي العنزي بأن عمليات الإزالة تمت بعد ما رصدت إدارة مراقبة الأراضي ببلدية شمال المدينة من خلال متابعتها الدورية للتعديات وبمشاركة لجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات في إمارة المنطقة بإجمالي مساحه تقدر بأكثر من ‏‏150,000 متر مربع في 40 موقعاً مختلف. تنوعت التعديات ما بين عقوم ترابية بمساحات كبيرة ومباني عشوائية ‏وأحواش والبناء داخل الأودية ومجاري السيول ومحارم الجبال بدون وجه حق وجميعها ‏لا تحمل صكوك شرعية او مستندات رسمية وتمت الإزالة بالكامل.

واوضح مدير مراقبة الأراضي في بلدية شمال المدينة بدر الرمالي أن البلدية قامت بإشعار المخالفين أكثر من مرة ‏بعد الشروع بالتعدي دون استجابة منهم و تم التعامل مع التعدي بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات حيث تم توجيه المعدات وإزالة التعدي.

وأبان الرمالي أن إدارة مراقبة الأراضي تقوم بتكثيف الدور الرقابي على المواقع كافة الواقعة في نطاق بلدية شمال المدينة حرصاً منها على المحافظة على الأراضي الحكومية، تمشياً مع الأوامر السامية .

ذكر ذلك مدير إدارة الإعلام رئيس المركز الإعلامي بأمانة المنطقة سعد الثويني أن أمانة المنطقة ممثله ببلدياتها الفرعية وبمساندة من لجنة إزالة التعديات وبمسانده من الجهات الأمنية تتعامل بحزم مع المعتدين على الأراضي الحكومية وفقاً للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك.