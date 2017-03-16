المملكة والصين تبرمان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات العمل

متابعات _فجر

أبرمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي اليوم في العاصمة الصينية بكين للتعاون في مجالات العمل وتنمية الموراد البشرية، حيث وقعها من الجانب السعودي معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص فيما وقعها من الجانب الصيني معالي وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي اين ويمين.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-.

وتنطلق المذكرة في بنودها نحو تقوية وتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في عدة مجالات متضمنة تبادل المعلومات والخبرات بين الوزارتين حول أنظمة وتشريعات وسياسات العمل والتوظيف، وتنظيم برامج التدريب في مجال تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية، اضافة الى تطوير خدمات التوظيف في سوق العمل وتدريب وتأهيل الشباب.

من جهة أخرى، بحث معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية مع نظيره الصيني عدداً من الموضوعات المشتركة في مجال تنمية الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق برفع مهارات وقدرات العاملين من الشباب الداخلين لسوق العمل، الى جانب عدد من الموضوعات العمالية.

يذكر أن الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة فنية مختصة بين الوزارتين تعمل على تنفيذ البرامج والمبادرات المتفق عليها في مذكرة التفاهم ووضع الخطط الزمنية لها، إضافة إلى عقد جلسات عمل في المجالات ذات الصلة في كلا البلدين.