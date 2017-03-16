” العنف ” يدخل 287 حالة لـ”سعود الطبية”

الرياض – فجر :

استقبلت مدينة الملك سعود الطبية العام المنصرم 287 حالة عنف أسري، حيث بلغت حالات العنف ضد الكبار 252، فيما بلغت حالات عنف الأطفال 35 حالة، وهم دون سن الرابعة عشر .

وأوضحت المدينة، أن تلك الحالات تمت معالجتها من النواحي الجسدية والنفسية والاجتماعية، من خلال عدة إجراءات تبدأ باستقبال حالات العنف، وتتضمن: التعريف بآلية التبليغ لحالات العنف ضد الكبار وإلزامية التبليغ للأطفال، والتعريف بوجود لجنة ومركز طفل بالمدينة، بهدف الوصول لأسباب العنف والمساعدة لحل المشكلة من خلال التعاون مع الجهات المعنية حسب ظرف كل الحالة، وكذلك معرفة الحالة النفسية لمعرفة مدى تأثير العنف نفسياً على الطفل.

يذكر أن مركز حماية الطفل من العنف والإيذاء بالمدينة، بدأ أعماله في عام 1429هـ، ويهدف إلى حماية الاطفال من العنف، والذي يعرض سلامتهم الجسدية أو النفسية للخطر.