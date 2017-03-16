أكثر من مليون وثلاثمائة ألف راجعوا المراكز الصحية خلال عام 1437هـ

‏‏متابعات-فجر:

بلغ عدد المراكز الصحية التابعة لصحة بيشة 85 مركز صحي موزعة في 3 محافظات ( بيشة – بلقرن – تثليث ) وجميعها تقدم خدمات الرعاية الصحية الاولية .

وقد بلغ عدد المستفيدين من خدمات العيادات الخارجية خلال العام الماضي 1437هـ ( 1072467) مراجع . والمستفيدين من خدمات طب الاسنان في نفس الفترة بلغوا ( 74965 ) مراجع .وتهتم الرعاية الصحية الاولية ببرامج رعاية الامومة والطفولة فقد بلغ عدد المراجعات لعيادات الحوامل (13514 ) مراجعة .

ومراجعي عيادات الطفل السليم ( 69381 ) . وعدد (145836) مراجع في خدمات اخري .كما تقدم المراكز الصحية خدمات طبية من خلال المراكز المناوبة والتي تم تشغيلها لتخفيف الضغط عن اقسام الطواريء في المستشفيات وقد بلغ عدد المراجعين في المراكز المناوبة خلال عام 1437هـ :

مركز الروشن : 82551 مراجع

مركز صمخ : 1612 مراجع

مركز الحازمي :7849 مراجع

مركز بني عمرو : 2512 مراجع

مركز الامواه : 13000 مراجع

مركز النقيع : 16139 مراجع

من جانب اخر نظم مركز صحي الروشن حفل تكريم شارك فية الاستاذ / عامر بن مشاري الصعيري مدير الشئون الصحية ببيشة والمساعدين وبعض مدراء المراكز الصحية . وجاء هذا التكريم بمناسبة حصول مركز صحي الروشن علي درع التميز وشهادة الاعتماد من بين 18 مركز صحي علي مستوي المملكة ( سباهي ) من المركز السعودي لاعتماد المنشأت الصحية.