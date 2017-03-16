” عبدالعزيز السهلي ” يتحدى الإعاقة بتفوقه بالتمثيل على مسرح نادي الأنصار الرياضي بالمدينة المنورة

نواف عزيز – فجر:

نجح الشاب عبدالعزيز السهلي في تجربة الأداء التمثيلي التراجيدي والكوميدي بدرجة امتياز، والذي أجراه المخرج “جميل القحطاني” مؤخراً على خشبة مسرح نادي الأنصار الرياضي بالمدينة المنورة، حيث تسرب مقطع فيديو للسهلي وهو يؤدي دور تراجيدي حزين، انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي .

الجدير بالذكر هو أن عبدالعزيز السهلي، يمتلك روح التفاؤل والأمل والطموح الكبير ويمتلك موهبة الكتابة، رغم إصابته بالشلل الرباعي منذ ولادته، وهو الآن يبحث عن شريكة حياته .

وقال المخرج جميل القحطاني لـ ” فجر ” : ” عبدالعزيز قادر على تخطي الصعاب وعنده إرادة قوية ويؤمن بقضاء الله وقدره، وسيشارك معي في بطولة العديد من الأعمال المسرحية والتلفزيونية بإذن الله ؛ لأنه فعلاً يمتلك موهبة عالية وحس فني عالي، وليس استعطافاً لظروفه الخاصة ” .

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