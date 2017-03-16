انطلاق بطولة الدفاع المدني الرياضية بمشاركة 14 منتخباً في القصيم الأحد المقبل

متابعات-فجر:

تواصل اللجان المنظمة لبطولة المديرية العامة للدفاع المدني العاشرة والتي ستقام في منطقة القصيم برعاية وقت اللياقة، أعمالها وتجهيزاتها قبل موعد انطلاق البطولة في التاسع عشر من مارس الجاري ، حيث تم تهيئة جميع الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة وأماكن السكن لوفود المنتخبات المشاركة.

يذكر أن هذه البطولة يشارك فيها ١٤ منتخبا على مستوى مديريات الدفاع المدني بمناطق المملكة ، وتشمل المنافسات (العاب كرة القدم واختراق الضاحية ولعبة تحدي رجل الدفاع المدني) .

من جانبه أكد العقيد ابراهيم القبيسي المشرف على البطولة وقائد مركز تدريب اللياقة البدنية والنشاط الرياضي جاهزية الترتيبات من أجل انطلاق البطولة بشكل مميز منوهاً بدعم وتوجيهات معالي الفريق سليمان العمرو مدير عام الدفاع المدني والذي لم يدخر جهداً في سبيبل تذليل كافة الصعاب من أجل إنجاح البطولة .

وقال العقيد القبيسي : الحمد لله فنحن نعمل منذ اليوم الاول الذي أعلن فيه عن البطولة والعمل قائم على قدم وساق من أجل انطلاق البطولة في القصيم في أجواء رياضية وبيئة جاذبة للجميع .

وقدم القبيسي شكره الجزيل لمدير الدفاع المدني بمنطقة القصيم اللواء ابراهيم المجماج على الجهود التي تبذل منهم في سبيل احتضان هذا الحدث الرياضي بشكل مشرف لجهاز الدفاع المدني وجميع منسوبيه .

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