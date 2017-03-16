نواف بن سعد : نتمنى الدوري وكأس الملك ولن أتحدث عن صفقة عوض خميس

مازن الشهري – فجر – الرياض:

تحدّث الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال إلى برنامج صدى الملاعب قائلا : موسم الهلال جيّد حتى الآن خصوصاً نحن متصدرين الدوري، ‏وأتمنى أن تكون كل مبارياتنا بحكام أجانب لنفض غبار لجنة عمر المهنا ونحن لا نشكك أبداً بالحكم السعودي، ‏لدينا مواهب ولكن ليس هناك تأسيس لها في الأندية بشكل صحيح ، ولن نستطيع تأسيس المواهب في المنتخب، ‏نتمنى الفوز بكل المباريات وبنتيجة 5 و6 أهداف ولكن هذا غير ممكن في عالم كرة القدم ،ونحترم منافسينا كثيراً.

كما تحدث عن رئاسة الهلال : رئاسة الهلال لم تغير في حياتي وأخرج من النادي بعد الـ11 مساءاً كل ما تغير هو بعدي قليلا عن العائلة، وعن صفقة العويس وعوض الخميس : ‏الهلال ليس له علاقة بقصة العويس ولن أجاوب عما يخص عوض خميس، وتحدث عن جلوسه في الدكة : “البنش” هو أكثر مكان أكون هادئ به، ‏لا يوجد مدرب محترم يقبل التدخل في أموره التدريبية ومدربنا منفتح جداً لأي نقاش، اذا استمر عمر خريبين في هذه الاداء فنحن نأمل بالطبع في استمراره معنا.

‏وأوضح عن التأخير في تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج : متفقين نحن وسلمان على كل البنود وننتظر التوقيع وفي رأيي سلمان أحد أهم لاعبي السعودية، ‏الأمير نواف : نقدم مستوى جيد حتى الآن، لا نجزم بأن الدوري هلالي ولكننا نتمنى الدوري وكأس الملك .