نواف بن سعد : نتمنى الدوري وكأس الملك ولن أتحدث عن صفقة عوض خميس

مازن الشهري – فجر – الرياض:
تحدّث الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال إلى برنامج صدى الملاعب قائلا : موسم الهلال جيّد حتى الآن خصوصاً نحن متصدرين الدوري، وأتمنى أن تكون كل مبارياتنا بحكام أجانب لنفض غبار لجنة عمر المهنا ونحن لا نشكك أبداً بالحكم السعودي، لدينا مواهب ولكن ليس هناك تأسيس لها في الأندية بشكل صحيح ، ولن نستطيع تأسيس المواهب في المنتخب، نتمنى الفوز بكل المباريات وبنتيجة 5 و6 أهداف ولكن هذا غير ممكن في عالم كرة القدم ،ونحترم منافسينا كثيراً.
كما تحدث عن رئاسة الهلال : رئاسة الهلال لم تغير في حياتي وأخرج من النادي بعد الـ11 مساءاً كل ما تغير هو بعدي قليلا عن العائلة، وعن صفقة العويس وعوض الخميس : الهلال ليس له علاقة بقصة العويس ولن أجاوب عما يخص عوض خميس، وتحدث عن جلوسه في الدكة : “البنش” هو أكثر مكان أكون هادئ به، لا يوجد مدرب محترم يقبل التدخل في أموره التدريبية ومدربنا منفتح جداً لأي نقاش، اذا استمر عمر خريبين في هذه الاداء فنحن نأمل بالطبع في استمراره معنا.
وأوضح عن التأخير في تجديد عقد اللاعب سلمان الفرج : متفقين نحن وسلمان على كل البنود وننتظر التوقيع وفي رأيي سلمان أحد أهم لاعبي السعودية، الأمير نواف : نقدم مستوى جيد حتى الآن، لا نجزم بأن الدوري هلالي ولكننا نتمنى الدوري وكأس الملك .