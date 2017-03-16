بالصور..افتتاح قسم الولادة “بدون الم” وقسم “الإفاقة” بمستشفى النساء والولادة والأطفال بعرعر

عرعر – فجر

افتتحت صحة الشمالية قسم الولادة بدون ألم المعروف عالمياً، وذلك حسب اختيار المريض، ويعتبر البرنامج الأول من نوعه على مستوى منطقة الحدود الشمالية والمطبق بعدد من المستشفيات التخصصية المتقدمة على مستوى المملكة .

الجدير بالذكر أن المستشفى يعمل لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى وفق معايير الجودة المعتمدة من وزارة الصحة، وذلك بدعم كامل من المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، كما تم افتتاح قسم الإفاقة وذلك داخل قسم الأشعة في مستشفى النساء و الولادة و الأطفال ، التي تستدعى حالتهم إجراء أشعة الرنين المغناطيسي تحت التخدير في خطوة يهدف منها المستشفى للرفع من إجراءات سلامة المرضى ومتابعتهم عن قرب ؛ منعاً لحدوث أي مضاعفات لا سمح الله علماً أن الافتتاح كان برعاية مدير عام الشوون الصحية بالمنطقة .