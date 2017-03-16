رئيس ديوان المظالم يزور محكمة بريدة الإدارية

متابعات -فجر

زار معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف أمس، المحكمة الإدارية ببريدة.

واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل بإدارات الدعاوى والأحكام,واستمع لشرح عن ذلك من فضيلة رئيس المحكمة الشيخ محمد الغنيمان ، ومساعد رئيس المحكمة الشيخ يوسف بن محمد العويد، متجولاً في قاعات المحاكمات والدوائر القضائية وإدارات وأقسام المحكمة، والتقى بالمراجعين.

وحث الدكتور اليوسف، منسوبي المحكمة على الاهتمام بسرعة إنجاز القضايا بما لا يخل بإجراءات سير العدالة، ويضمن إيصال الحقوق لأصحابها.

وتأتي هذه الزيارة امتداداً لزيارات معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري التفقدية لعددٍ من المحاكم الإدارية لمتابعة سير العمل فيها ابتداءً من قيد القضايا وإلى تسليم الأحكام للتأكد من سرعة وسهولة السير في ذلك في إطار خطة المتابعة لسير وعمل محاكم الديوان، بما يُسهم -بإذن الله – في تحقيق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة خلال تطوير المرافق العدلية و تحقيق العدل الناجز.