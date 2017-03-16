الارصاد :سماء غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات

متابعات -فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – رياح سطحية نشطة تصل سرعتها إلى 50كم / ساعة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 2كم على مناطق الجوف ، الحدود الشمالية ، حائل ، القصيم ، الرياض والشرقية .

وسماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة القصيم.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر،شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45كم/ساعة وغربية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع،وحالة البحرمتوسط إلى مائج الموج ، بينما تكون على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-45كم/ساعة ، تتحول ليلاً غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي،وارتفاع الموج من متر إلى مترين،و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج .