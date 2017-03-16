مقتل 6 أشخاص في عاصفة ثلجية ضربت كندا

متابعات -فجر

لقي 6 أشخاص مصرعهم في العاصفة الثلجية التي تحركت من شمال شرق الولايات المتحدة إلى شرق كندا مصحوبة برياح عاتية، وتسببت في حوادث سير على الطرق السريعة وإغلاق المدارس.

واوضح مسؤول للأرصاد الجوية الكندية اليوم الخميس، إن سرعة الرياح تراوحت بين 100 و 140 كلم في الساعة، مما أدى إلى تراكم تلال من الثلوج احتجزت أكثر من 300 سيارة لأكثر من 12 ساعة في مونتريال وتسببت في حوادث سير على الطرق السريعة.

وأشار إلى أن ارتفاع الثلوج بلغ 70 سنتيمترا في أجزاء من جنوب الكيبيك، وبين 35 و 45 سنتيمترا في المناطق الممتدة من مونتريال إلى الكيبيك. واستمر تساقط الثلوج ليلة أمس في نيو برونزويك والواجهة الأطلسية، طبقًا لهيئة الأرصاد الكندية. وتفاجأت أجهزة الأمن باتساع العاصفة في البلاد المعتادة على إدارة هذه العواصف، حسبما ذكرت السلطات الكندية.