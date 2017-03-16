أسباب حساسية الأنف وطرق علاجها

متابعات-فجر :

حساسية الأنف هي حدوث إلتهاب قوي بالجيوب الأنفية و بالأغشية المخاطية ، و تظهر هذه الحساسية على شكل الرشح و سيلان الأنف و تسبب هذه الحساسية العديد من الأمور و التي تتواجد بشكل مستمر بحياتنا و تسبب الشعور بالضيق و التعب و بعض الألم . يصاب بهذه الحساسية العديد من الأشخاص و بمختلف الأعمار دون إستثناء و تكون على عدة أشكال و أعراضها مختفة عند الصغار عن الكبار ، و هناك نسبة من المصابين بالحساسية تكون من أصل وراثي . أسباب حساسية الأنف قلة الإهتمام بالنظافة الشخصية . التعرض للروائح القوية من مواد تنظيف و عطور . التعرض للغبار و الأتربة الموجودة بالجو . تلوث الهواء من دخان سيارات و مصانع . وجود عثة الفراش و قلة التهوية و عدم دخول الشمس للمنزل . تربية الحيوانات الأليفة داخل المنزل و تساقط شعرها و سيلان البول و اللعاب و كل ذلك من مسببات الحساسية . وجود بعض من الجدران المتعفنة و الرطبة بالمنازل حيث أن الدفئ و تسرب المياه بداخل الجدران يؤديان لحدوث الحساسية . حبوب اللقاح و زهر الأشجار التي تكثر في فصل الربيع مما تؤدي لإثارة الحساسية . تناول بعض من أنواع الشكولاته بكثرة . أعراض حساسية الأنف تسبب حساسية الأنف الكثير من الإزعاج و بعض من الأعراض المؤذية و من هذه الأعراض الشخير في النوم و عدم الراحة و القلق و إضطراب بالنوم مما يؤدي قلة النوم و الراحة . الشعور بألم بالرأس و خصوصاً من الجهة الأمامية . الشعور بالألم حول منطقة الأنف و العينين . حدوث تهيج بمنطقة العينين و الأنف و إحمرار . سيلان بالأنف و بالعينين . الحكة بشدة بمنطقة الأنف و خلف الحنجرة . طرق العلاج من حساسية الأنف العناية بالنظافة الشخصية و الجسم و التقليل من إستعمال المواد العطرية . الابتعاد عن إستعمال المنظفات الكيماوية . تجنب إستخدام العطور ذات الرائحة القوية . الإبتعاد عن الأماكن التي تكثر فيها الأزهار و حبوب اللقاح . التقليل من تناول الشوكولاتة و خصوصاً بموسم الحساسية . وجود حل و علاج جذري لتعفن الجدران و رطوبة المنزل بتنظيفه من الفطريات . تناول بعض من الأدوية التي تصرف من الصيدليات و هي مضادة للهستامين و تخفف من أثار الحكة و الإحمرار . تناول بذور الكتان و البندق فهي تعالج المجرى التنفسي و الجيوب الأنفية . تناول الأناناس فهو يحتوي على مادة مضادة للحساسية .