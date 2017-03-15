“الدفاع المدني” السيطرة على حريق نشب في مستودع بحي العسيلة

متابعات-فجر :

تمكنت فرق الدفاع المدني، من السيطرة على حريق في مستودع بحي العسيلة، بالعاصمة المقدسة.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للدفاع المدني، الرائد نايف الشريف، أنه ورد بلاغاً يفيد بوقوع حريق في مستودع بحي العسيلة.

وأضاف أن الحادث وقع في مستودع تقدر أبعاده بـ(20×40)م مبني بالصاج يحتوي على مجموعة الأثاث الخشبي والدواليب والمراتب الاسفنجية يقع بين مجموعة مستودعات.

حيث أشار إلى أنه جرت السيطرة على الحادث دون وقوع إصابات ولله الحمد.

فيما باشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.