تركيا تهدد الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاق الهجرة

متابعات-فجر :

هددت تركيا، أمس الأربعاء، بأن تلغي من جانب واحد الاتفاق الذي أبرمته في مارس 2016 مع الاتحاد الأوروبي والذي خفض أعداد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على أوروبا، وسط تصاعد الأزمة الدبلوماسية.

وقال وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو “نستطيع أن نوقف الاتفاق بشكل أحادي ولم نبلغ بعد نظرائنا في الاتحاد الأوروبي فكل هذا بأيدينا”، وأضاف “من الآن فصاعدا نستطيع أن نقول لن نطبق الاتفاق وسينتهي”.

وانتقد تشاوش أوغلو “الاتحاد الأوروبي لعدم سماحه للمواطنين الأتراك بدخول دوله دون تأشيرات بموجب الاتفاق”، وتابع “حرية التأشيرات هي أمر الزامي”.

وقال تشاوش اوغلو إن “تركيا لم تعد تطبق بندا أساسيا من الاتفاق الذي تستقبل من خلاله مهاجرين وتتم إعادتهم من الجزر اليونانية التي وصلوا إليها”.