“أمير الرياض” يشرف حفل سفارة أستراليا

واس-فجر :

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , مساء اليوم، حفل سفارة دولة أستراليا لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير دولة أستراليا لدى المملكة الدكتور رائف كينج ، وعدد من المسئولين بالسفارة.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز , ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين ، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.