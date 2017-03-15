باكستان تؤكد حقها في الحصول على العضوية بمجموعة موردي المواد النووية

واس – فجر

أكد المساعد الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وزارة الخارجية طارق فاطمي أن بلاده تستحق الحصول على العضوية بمجموعة الدول الموردة للمواد النووية.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم بإسلام آباد أن باكستان ملتزمة بقرارات الأمم المتحدة المعنية بالحد من الانتشار النووي، ولكن ذلك لا يتعارض مع استفادتها من التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، مشيراً إلى أنه من الضروري عدم انتهاج التمييز في التعامل مع باكستان من قبل الدول الأعضاء في مجموعة موردي المواد النووية، وكذلك وضع آلية واضحة لمنح الدول الأخرى العضوية بالمجموعة.