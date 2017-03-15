الهلال و شركة ‏”Roger dubuis” للساعات يُوقّعان عقد شراكة

متابعات – فجر

وقع رئيس مجلس إدراة نادي الهلال صاحب السمو الأمير نواف بن سعد مساء اليوم الأربعاء في مدينة “دبي” الإماراتية عقد شراكة مع شركة “Roger dubuis” للساعات، ووقّع رئيس مجلس إدارة النادي العقد بحضور أمين عام النادي “سامي أبوخضير”، وعضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن ملف الاستثمار “عبدالله العبدالجبار”، وعضو مجلس إدارة النادي والمشرف على الإدارة القانونية “ثامر الجاسر”.

ويتضمن عقد الشراكة إنتاج وتصنيع عدد محدد من الساعات الفاخرة تحتوي شعار نادي الهلال، وذلك في سابقة استثمارية للأندية الرياضية بالمنطقة بتوقيع شراكة مع أحد أشهر الشركات العالمية في تصنيع الساعات.