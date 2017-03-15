رفع سعر الفائدة الأمريكية ربع نقطة مئوية

وكالات – فجر

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء رفع سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية لتتراوح بين 75ر0% و1%. بعد ان كانت تتراوح بين 0.50 و0.75% .

هذه الزيادة هي الثالثة على التوالي منذ انخفاض سعر الفائدة إلى حوالي صفر في المئة أواخر عام 2008 في ذروة الأزمة المالية التي تفجرت في خريف 2008 مع إعلان انهيار بنك ليمان براذرز الأمريكي، حيث كانت الزيادة الأولى بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر 2015 والزيادة الثانية في ديسمبر 2016.

كان ارتفاع معدل التضخم وتحسن سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة قد عزز التوقعات بزيادة سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط خلال اجتماعها الدوري الذي بدأ أمس وانتهى اليوم.