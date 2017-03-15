مستشفى الملك سلمان يُنهي معاناة ثلاثينية سعودية باستئصال 14 ورم ليفي من رحمها

الرياض – فجر



شهد مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض جراحة ناجحة تم فيها استئصال 14 ورم ليفي من رحم ثلاثينية عزباء ، مع المحافظة على الرحم وذلك لتتمكن من الحمل والولادة مستقبلاً بشكل طبيعي، هذا ما ذكره الدكتور حسن عبداللطيف استشاري أمراض النساء والولادة ورئيس القسم بمستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز .

وأضاف الدكتور حسن بأنه تم استقبال المريضة في حالة صحية ونفسية متدهورة للغاية وتعاني من نزيف دموي بشكل متكرر وقد تم نقل الدم للمريضة عدة مرات ، وأخضعت لعدد من الفحوصات الإشعاعية لتشخيص حالتها بدقة واتخاذ القرار العلاجي المناسب ، إذ أجري لها فحوصات اضافة الى الاشعة الصوتية و التصوير بالرنين المغناطيسي والذي أوضح وجود أورام ليفية عديدة في اجزاء متعدده في الرحم مما أثر بشكل غير طبيعي على حجم الرحم بحيث يظهر كحجمه عندما تكون المرأة حاملاً في الشهر الثامن.

مضيفا بناءاً على نتائج تلك الفحوصات اتخذ الفريق المعالج برئاسة الدكتور حسن عبداللطيف والفريق المساعد المكون من الاخصائية الدكتوره علياء الكوثر والطبيبه المقيمه الدكتوره سكينه ال طلاق اضافة الى أطباء التخدير والكادر التمريضي ، حيث تم اتخاذ قرار خضوع المريضة لعملية استكشافية للتأكد من طبيعة الأورام الليفية ووضعها ، وعليه تم اتخاذ قرار التدخل الجراحي لاستئصالها في عمليه جراحيه لم تتجاوز الساعتين حيث بلغت 14 ورم ليفي مختلفة الأحجام والأوزان .

وأشار الدكتور في ختام حديثه إلى أن المريضة بفضل الله بحالة صحية ونفسية ممتازه جداً وغادرت المستشفى بعد العملية باربعة ايام وستسطيع – ولله الحمد- الحمل والولادة بشكل طبيعي دون خوف أو قلق من تلك الأورام بعد الحفاظ على الرحم وسلامته.