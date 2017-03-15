أمير الجوف يؤدي صلاة الميت على الشهيد فهد الرويلي

واس – فجر :

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف صلاة الميت ظهر اليوم بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة سكاكا على الشهيد الجندي أول فهد قاعد الرويلي، الذي استشهد أمس إثر تعرضه لإطلاق نار من أيدي الغدر وهو يؤدي عمله بالقرب من مستشفى القطيف .

وقدم سمو أمير منطقة الجوف تعازيه لوالد وأشقاء وذوي الشهيد ، سائلاً الله تعالى أن يتقبله في الشهداء إنه سميع مجيب.

وأعرب ذوي الشهيد عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو نائب خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي ولي العهد، ولسمو أمير منطقة الجوف لمواقفهم الإنسانية تجاه الشهداء وذويهم ، وقالوا : إن مواساة سموكم خففت عنا أحزاننا، وكلنا فداء للوطن “.

كما أدى الصلاة مع سموه وكيل الإمارة للشؤون الأمنية عبدالرحمن بن نجم البادي ، ووكيل الإمارة المساعد للحقوق زايد بن عطا الله الزايد، ورئيس المحكمة العامة الشيخ نايف الزايد وقادة القطاعات العسكرية وعدد من مديري الإدارات الحكومية والضباط وأهالي المنطقة.