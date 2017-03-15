“سامسونج” تستعد للكشف عن كاميرا واقع افتراضي جديدة

متابعات – فجر :

كشفت تقارير جديدة عن جهاز جديد من شركة سامسونج والذي يحمل الاسم الكودي SM-R210 حيث قيل إنه سيكون بديلاً لكاميرا Gear 360 التي كشفت عنها شركة سامسونج قبل ذلك.

ومن المنتظر أن تحمل الكاميرا الجديدة اسم Next Gear 360 وذلك بسبب وجود حرف R في الكود SM-R210 بينما كاميرا Gear 360 كانت تحمل الكود SM-C200.

وأشارت التقارير إلى أن الكاميرا الجديدة سيتم إطلاقها بالتزامن مع إطلاق هاتف جلاكسي S8 المنتظر من سامسونج والذي من المنتظر الإعلان عنه في 29 مارس الجارى في حدث كبير ستنظمه الشركة في نيويورك.

وكانت شركة سامسونج قد كشفت خلال العام الماضى عن كاميرا Gear 360 والتي تسمح للمستخدمين بالتقاط الصور الثابتة أو لقطات الفيديو بزاوية 360 درجة كاملة، حيث يمكن ربطها مع تطبيق المحمول الذي يقوم بشكل أوتوماتيكى بالتقاط الصور والفيديوهات معًا لإنشاء صورة واحدة كاملة بزاوية 360 درجة.