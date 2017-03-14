إغلاق 56 منشأة مخالفة وإتلاف 3 طن من الأغذية الفاسدة بالأحساء

متابعات – فجر :

أغلقت بلدية الهفوف التابعة لأمانة الأحساء خلال شهر 56 منشأة مخالفة، فيما تم رصد 469 مخالفة خلال الجولات الميدانية لفرق الرقابة الصحية ببلديتي الهفوف والمبرز، وذلك وفق ما أوضحه وكيل الأمانة للخدمات بالإنابة المهندس ناجي بن صالح المري .

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن كمية المضبوطات والمُصادرات والإتلافات بلغت3049 كيلوغراماً ” 3 طن ” من الأغذية ” الغير صالحة للاستهلاك” وكذلك الأدوات المستخدمة في تحضير أو تخزين الأطعمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداداً لبرامج المتابعة الرقابية والتصحيحية للمنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة، مبيناً أنه من أبرز المخالفات للاشتراطات واللوائح البلدية والتي تم رصدها تجاه تلك المحال (تدني مستوى النظافة العامة للمنشأة، مخالفات في التجهيزات والمبنى، الإخلال باشتراطات النقل والتخزين، تداول الأغذية بطرق غير صحية، أغذية مُحضّرة من اليوم السابق)، لافتاً إلى أنه تم تطبيق الجزاءات استناداً للوائح والأنظمة بحق المخالفين، مؤكداً على أن المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب للأمانة من خلال الإبلاغ عن مخالفات الاشتراطات الصحية .