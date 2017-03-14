واحة هواكاشينا والجمال الساحر

متابعات-فجر:

على بعد 8 كم من مدينة إيكا في جنوب بيرو، تقع واحة “هواكاشينا” الرائعة التي توجد حول بحيرة طبيعية ساحرة، وحولها تمتد الكثبان الرملية التي تعلوها لعدة اقدام.

قد تبدو هذه الواحة بعيدة بداخل الصحراء وذات جو صحراوي حار، ولكن في الحقيقة هي تبعد قرابة ساعة واحدة عن ساحل المحيط الهادي، ولذلك تتمتع بجو طبيعي جميل، بجانب الهدوء وسط الصحراء الذي جذب إليها الرحلات السياحية من مختلف البلاد.

والبحيرة التى تتوسط الواحة هى طبيعية دون تدخل من البشر، تقع في وسط واحد من أكثر الأماكن صحراوية على الإطلاق، وقد أعلنت موقعا للتراث الثقافي الوطني في بيرو.

كما أنها مقصد الأثرياء منذ العام 1940، بهدف الاستجمام والاستشفاء من الماء الذى يقال عنه إنه قوى للشفاء، فيما يحكى أسطورة عن المكان إنه كان مقصد الأميرة الشابه التى كانت تذهب للاستحمام فى البحيرة إلى أن أكتشف مكانها بعض الصيادين فارتدت عباءتها وبدأت فى الهرب فخلفت ورائها كل مساحات الرمال التى تحيط بالمكان.

ويعتمد المكان على استخدام المياه الجوفيه، فيما عانى المكان منذ فترة انخفاضا فى مستوى ماء البحيرة ما جعل السكان يسرعون فى محاولات لضخ المياه للحفاظ على درجة حرارة المكان والتقليل من عمليات بخر الماء، فيما أعلنت المنطقة موقع للتراث الثقافى الوطنى، من قبل المعهد الوطنى للثقافة.