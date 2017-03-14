إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي

متابعات-فجر:

أصيب اليوم الأربعاء، 5 فلسطينيين بينهم شقيقان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، إضافة إلى عامل من العبيدية شرقاً، كما اعتقلت قوات الاحتلال 23 فلسطينياً من الضفة والقدس.

وأفاد مصدر أمني بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الشبان الخمسة أصيبوا خلال مواجهات اندلعت على المدخل الرئيس لمخيم الدهيشة جنوباً، والواقع على شارع القدس الخليل، بين الشبان وقوات الاحتلال، ما أدى إلى إصابة 5 شبان بالرصاص الحي، ووصفت حالتهم بالمتوسطة.

وبالتزامن مع ذلك، أصيب عامل (27 عاماً) من بلدة العبيدية شرقاً، أثناء توجهه إلى عمله في مدينة القدس، برصاص جنود الاحتلال أيضاً.

ومن جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم الأربعاء، 23 فلسطينياً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، بعد حملة مداهمات واسعة، وتفتيش منازل معتقلين والعبث بمحتوياتهم، وفقاً لوكالة “معاً” الإخبارية.

ويعتقل الاحتلال فلسطينيين بشكل شبه يومي يصفهم بأنهم مطلوبون لأجهزته الأمنية بزعم إخلالهم بالنظام العام.