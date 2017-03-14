خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية الصين الشعبية

واس _فجر
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار بكين الدولي، معالي مستشار الدولة يانج قيتشي.
واس _فجر
وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية.
وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار بكين الدولي، معالي مستشار الدولة يانج قيتشي.
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