خادم الحرمين الشريفين يصل إلى جمهورية الصين الشعبية

واس _فجر

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى جمهورية الصين الشعبية، في زيارة رسمية.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله – رعاه الله – مطار بكين الدولي، معالي مستشار الدولة يانج قيتشي.