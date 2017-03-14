فريق طبي ينجح في استئصال زائدة دودية بطول ٢٠سم بمستشفى صامطة العام

متابعات _فجر

تمكن فريق طبي جراحي بمستشفى صامطة العام بفضل الله, من إنقاذ حياة مريض يبلغ من العمر 17عاماً كان قد وصل إلى قسم الإسعاف والطوارئ وهو يعاني من آلام شديدة بمنطقة البطن .

وبينت وزارة الصحة أنه بعد الكشف الطبي على المريض وعمل الفحوصات اللازمة, تبين أنه يعاني من وجود التهاب حاد بالزائدة الدودية يستدعي التدخل الجراحي الفوري، حيث ادخل المريض لقسم العمليات لإجراء عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية .

وأبانت أنه أثناء العملية تبين للفريق الطبي الجراحي أن الزائدة ملتهبة وملتصقة بجدار البطن الخلفي وكان طول الزائدة بعد استئصالها 19 سم للجزء الذي تم استئصاله و1 سم للجزء المتبقي داخل البطن بطول 20 سم, حيث يعد رقما كبيرا ونادرا في عمليات استئصال الزائدة الدودية، فيما غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة وعافية .