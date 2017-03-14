الأرصاد: هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة

متابعات _فجر

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئياً إلى غائمة على معظم مناطق المملكة يتخللها سحب رعدية ممطرة على منطقتي الشرقية والرياض, وعلى المرتفعات الجنوبية الغربية, فيما تتهيأ الفرصة خلال فترة الليل لهطول أمطار رعدية تسبق بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي الجوف والحدود الشمالية, في حين يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، حائل والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية ( حفر الباطن والقيصومة ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 18-45كم/ساعة. وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين وربع، و حالة البحر متوسط إلى مائج الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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