وصفة سحرية لاخفاء الشعر الأبيض!

متابعات _فجر

يتفاجأ الكثير من وجود بعض الشعيرات البيضاء في الشعر مما يسبب لهم الانزعاج، إذا كنت تعانين من هذه المشكلة الجمالية، كل ما عليك هو تحضير الوصفة “الخارقة” التالية لمكافحة الشيب المبكر، وهي بمكونات طبيعية من مطبخك.

مكونات الوصفة سحرية:

3 ملاعق وسط من عصير الليمون

5 ملاعق طعام من زيت جوز الهند

وبعد ذلك عليك أن تقومي بهذه الخطوات:

-في وعاء امزجي المكونات إلى أن تحصلي على مزيج منسجم وطبقي المزيج على شعرك مع تدليك فروة رأسك بلطف واتركيه لمدة ساعة واحدة.

-بعد مرور الساعة اغسلي شعرك بالشامبو الخاص به وكرري هذه العملية مرة أسبوعيًا والنتيجة ستدهشك فعلًا.