أمانة الرياض تضبط أسماكاً فاسدة وعمالة مخالفة خلال جولة رقابية على حي البطحاء

متابعات _فجر

شنت أمانة منطقة الرياض بمساندة “الحملة الأمنية المشتركة” حملة رقابية على حي البطحاء شملت سوق البنقالية وشارع البطحاء العام وشارع الرس وشارع الغرابي، امتداد شارع الأمير فيصل بن تركي عدداً من المخالفات تمثلت في إخلاء وتنظيف الشوارع والميادين من المخلفات التي كانت تعوق الحركة المرورية، وإزالة ظاهرة البسطات والافتراش العشوائي أمام المحلات التجارية وتنظيف الممرات، وضبط ومصادرة ١٥٠ عربة، وضبط ومصادرة طن من الأسماك، وضبط ومصادرة ٥٢٨ بسطة متنوعة من كماليات وعطور وملابس وألعاب أطفال، وضبط ومصادرة ٣٥ طناً من الخضار والفواكه والمواد الغذائية.

واسفرت الحملة عن إشعار ١٤٧ محلاً مخالفاً، وإغلاق ١٣ محلاً مخالفاً، وتم ضبط وإغلاق منزلين من المنازل المعدة لسلخ الطيور والدواجن، كما تم ضبط ٣ منازل لتخزين الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما تم ضبط ١٤١ مخالفاً منهم ٦٨ من مخالفي نظام الإقامة والعمل و٧٣ يعملون لحسابهم الخاص.

وشاركت أمانة منطقة الرياضفي الحملة ويمثلها الإدارة العامة للراحة والسلامة بعدد 55 مراقباً، والإدارة العامة لصحة البيئة بعدد 15 طبيباً بيطرياً ومراقباً صحياً، والإدارة العامة للنظافة بعدد 60 عاملاً نظافة، وبلدية الملز بعدد 11 مراقباً، وبلدية البطحاء بعدد 30 مراقباً وعدد كبير من المعدات والآليات.

وشارك أيضا في الحملة كل من شرطة منطقة الرياض، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مرور منطقة الرياض، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إدارة الدفاع المدني، الإدارة العامة للمجاهدين.