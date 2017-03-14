بدء الدوام الصيفي في جميع مدارس المدينة المنورة الأحد المقبل

واس-فجر :

أصدرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة تعميما إلى جميع المدارس داخل وخارج المنطقة يتضمن العمل بدوام التوقيت الصيفي بعد العودة من إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل .

وبينت الإدارة أن الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنين ) يبدأ عند الساعة السابعة والحصة الأولى عند الساعة السابعة وخمس عشر دقيقة ، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس ( البنات ) عند الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة والحصة الأولى عند الساعة السابعة تماما ، أما بالنسبة للمدارس المشتركة في مبنى واحد وعلى فترتين تكون بداية الدوام صباحاً وفقاً لما أشير إليه أعلاه ويكون الدوام للمدرسة المشاركة في الفترة الثانية على أن يتم في ذلك التنسيق بين مديري المدارس المشتركة في دوام الفترتين ومكتب التعليم الذي تتبع له المدرستين مع التأكيد على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف والتعاون والتنسيق بين كافة منسوبي المدرسة في كل ما يحقق السلامة والأمان لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وانتظام اليوم الدراسي .