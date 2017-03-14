“ليستر سيتي” يفوز على “إشبيلية” بثنائية ويتأهل لربع نهائي دوري الأبطال

متابعات-فجر :

استطاع ليستر سيتي أن يواصل مسيرته الرائعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق انتصار مفاجئاً أمام إشبيلية بثنائية نظيفة في إياب ثمن نهائي البطولة. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بنتيجة 2-1 لإشبيلية، والآن قد تأهل الثعالب بنتيجة 3-2 بمجموع اللقائين. استطاع ويس مورجان افتتاح التسجيل لليستر سيتي في الدقيقة 28 من عمر الشوط الأول، وأضاف أولبرايتون الهدف الثاني في الدقيقة 54. وبهذه النتيجة يتأهل الثعالب في أول مشاركة لهم بدوري أبطال أوروبا لربع نهائي البطولة بانتظار قرعة الجولة والتي ستجرى يوم الجمعة المقبل .