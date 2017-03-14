بالصور.. دوريات الأمن تضبط عدد من المطلوبين أمنياً وكميات من المواد المخدرة ب”جازان “

متابعات-فجر :

تمكنت دوريات اﻷمن بمنطقة جازان من ضبط كميات من الحشيش وحبوب الكبتاجون المخدرة، كما أطاحت بمواطن عشريني عقب قيامة بالسرقة من إحدى المركبات بعد تهشيم زجاجها، وسلب وافد آسيوي بالقوة والإكراه، وذلك في عدد من العمليات اﻷمنية المنفصلة.

حيث تم ضبط 8 بلاطات من الحشيش المخدر بمركبة من نوع مكسيما يستقلها شاب ثلاثيني كان يسير بسرعة جنونية بطريق أبوعريش جازان، باﻹضافة لضبط ثلاث مركبات أخرى عثر باﻷولى منها على 180 حبة من حبوب الكبتاجون، وفي المركبة الثانية عثر على 99 حبة كبتاجون، أما المركبة الثالثة فقد عثر بها على 460 حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة مخبأة بطريقة مبتكرة داخل مجموعة من الأكياس ملفوفة بشرائط بلاستيكية داخل التجاويف الداخلية بالمركبة.

كماتمكنت بتوفيق الله من ضبطه في وقت وجيز ليتم التعرف عليه من قبل الوافد، ويعترف بما نسب له مباشرة، حيث تمت إحالة اﻷشخاص والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.