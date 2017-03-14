عاصفة ثلجية قوية تضرب شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية

متابعات-فجر :

تسببت عاصفة ثلجية قوية ضربت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، في تأجيل لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.وأدت العاصفة إلى إغلاق المدارس وإلغاء آلاف الرحلات، في حين أن اللقاء الأول بين ترامب وميركل الذي كان مقررًا أن يجرى اليوم في البيت الأبيض تأجل إلى الجمعة المقبل، .وتوقعت مصلحة الأرصاد أن يرافق العاصفة التي أطلق عليها اسم «ستيلا» تساقط ثلوج في أجزاء من نيويورك وأن يصل ارتفاعها إلى 61 سم، ورياح بسرعة 95 كيلومترا في الساعة؛ ثم خفضت توقعاتها لتراكم الثلوج في أكبر مدينة أميركية، وقالت إن العاصفة تحركت على الساحل. كما يتوقع تساقط الثلوج والأمطار في واشنطن.بدوره، شدد ترامب على أن إدارته «على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه العاصفة المتأخرة»، داعيًا المواطنين إلى التقيد بتعليمات السلطات.وقد ألغيت حتى الآن أكثر من 6800 رحلة، منها أكثر من 2300 متوجهة إلى أو منطلقة من مطارات نيويورك وجي.إف كينيدي وغيرها.وصدر أيضًا تحذير من الفيضانات على طول السواحل، ومن غير المستبعد حصول انقطاع في التيار الكهربائي.ونتج عن العاصفة كذلك قرار بإغلاق مقر الأمم المتحدة في «نيويورك»، الرئة الاقتصادية للولايات المتحدة، فيما تبقى بورصة وول ستريت مفتوحة.