“المملكة” تعرب عن قلقها بشأن ماورد في تقرير اللجنة الدولية في سوريا

واس-فجر :

أعربت المملكة العربية السعودية عن القلق إزاء ما ورد في تقرير اللجنة الدولية الذي عرضته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص بسوريا ، وما تضمنه من حجم الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي مازال نظام بشار الأسد وحلفاؤه والمليشيات المرتزقة التي يستعين بها بحق الشعب السوري خصوصًأ في المناطق الشرقية من مدينة حلب حيث تعرض المدنيون للحصار والقصف العشوائي دون وجود أهداف عسكرية، وبما تسبب في تدمير المدارس والمستشفيات ومصادر الطعام والمياه، وراح ضحيتها العديد من الأبرياء .

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع اللجنة الدولية للتحقيق في سوريا وألقاها رئيس قسم حقوق الإنسان بوفد المملكة في الأمم المتحدة بجنيف الدكتور فهد بن عبدالله المطيري .

وعبر الدكتور المطيري عن إدانة المملكة لاستهداف قوات نظام الأسد الجوية قوافل المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة التي راح ضحيتها عدد من الأبرياء وتدمير ما يقارب 17 شاحنة، وتسبب في تعليق الأمم المتحدة لقوافل المساعدات في سوريا .