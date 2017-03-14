استشهاد رجل أمن عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين ب “القطيف”

متابعات-فجر :

كشفت بعض المصادر، عن استشهاد رجل أمن عقب تعرضه لإطلاق نار من قبل مجهولين أثناء تأدية عمله بالقطيف.

وأوضح الشهود أن رجل الأمن استشهد عند نقطة أمنية بالقرب من مستشفى القطيف المركزي، بعدما أطلق مجهولون الرصاص عليه.