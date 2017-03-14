الهلال يواصل التأرجح في آسيا

فيصل الخليل – فجر – الرياض:

فلت الهلال من مطب مضيفة الوحدة

الإماراتي وذالك بعدما تعادل معه بهدفين لكل منهما في خضم الجولة الرابعة من دوري المجموعات الاسيوي

الهلال نجح في التقدم سريعًا وبالدقيقة الخامسة بعدما استغل نوّاف العابد عرضية محمد البريك وأودعها شباك راشد السويدي لتصبح النتيجة 1/صفر للهلال، بالدقيقة 14 تصدى العارضة الوحداوية لركلة حرّة نفّذها باقتدار سلمان الفرج.

أولى الفرص الإماراتية كانت بالدقيقة 25 بركلة حرّة وحداوية نفّذها المجري دودجاك بشكل ممتاز من فوق الحائط الأزرق لكن عبدالله المعيوف كان الأبرع، لكن الوحدة نجح في إقتناص التعادل قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً عن طريق الهدّاف سيباستيان تاليابويه “تيجالي” والذي استلم تمريرة محمد برغش الطويلة واستغل سوء تغطية عبدالله الحافظ الدفاعية وانفرد بمرمى المعيوف ووضع الكرة قوية على يساره، ليدخل الفريقان الاستراحة بنتيجة التعادل 1/1.

المجري بالاج دودجاك وضع الوحدة في المقدمة للمرة الأولى في الدقيقة 54 بتسديدة يسارية قوية من على حافة مناطق الهلال مُستغلًا تشتيتًا خاطئًا بالرأس من أسامة هوساوي، بعدما بخمس دقائق دفع دياز بليوناردو بوناتيني بديلًا لنيكولاس ميليسي.

بالدقيقة 62 ازدادت الأمور صعوبة على الهلال بعدما تلقى نوّاف العابد الورقة الصفراء الثانية والحمراء على إثر إعاقته لمحمد برغش، ليُكمل الزعيم آخر نصف ساعة بعشر لاعبين.

عمر خريبين أعاد الهلال للمباراة مرة أخرى وسجّل هدف التعادل قبل النهاية بثلث الساعة بعدما استلم تمريرة محمد البريك وراوغ الحارس راشد السويدي ووضع الكرة في الشباك الخالية، وقبل النهاية بعشر دقائق زجّ دياز بسالم الدوسري على حساب عمر خريبين.

بالدقيقة 82 كاد عبدالله الحافظ أن يُسجّل هدفًا خياليًا في مرماه بعدما قابل عرضية البديل محمد العبكري بالكعب تجاه زميله عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بالحظ، بالدقيقة 83 كاد سالم الدوسري أن يُحسم النقاط الثلاث للهلال في الدقيقة 86 بعدما استلم عرضية خطيرة من ياسر الشهراني وراوغ مدافع واثنين لكن سدد للخارج وهو في حلق المرمى.

دياز أنهى تغييرات الهلال بشكل دفاعي ودفع بعبدالملك الخيبري بدلًا من كارلوس إدواردو، لتنتهي المباراة بعدها بقليل بالتعادل الإيجابي 2/2 الذي رفع رصيد الهلال للنقطة الخامسة وقفز به للمركز الثاني للمجموعة الرابعة خلف الريّان الذي قفز للصدارة، بالمقابل حصل الوحدة على أول نقاطه بالبطولة وإن بقيَ في ذيل المجموعة.