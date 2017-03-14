الفتح يحقق فوزه الأول في تاريخ في آسيا

فيصل الخليل – فجر – الرياض:

حقق الفتح أول فوزاً له في تاريخه بالبطولة الاسيوية وذلك بعدما تخطى ضيفة فريق الجزيرة الإماراتي متصدر الدوري الإماراتي بثلاثة أهداف لهدف.

الفتح نجح في افتتاح النتيجة بالدقيقة 12 عن طريق جناحه الطائر علي الزقعان الذي استلم تمريرة أحمد المبارك وتوغّل داخل المناطق الإماراتية وسدد كرة زاحفة قهرت الحارس خالد السناني وضربت القائم الأيسر وولجت لداخل الشباك، بالدقيقة 38 أدرك علي الزقعان التعادل للجزيرة مُستغلًا خطًا مشتركًا فادحًا بين عبدالله العمّار والحارس عبدالله العويشير، لتعود المباراة لنقطة البداية.

بالدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع نجح حمد الجهيّم في وضع النموذجي في المقدمة مُجددًا مُستغلًا عرضية حريرة من توفيق بوحيميد، ليدخل الفتح الاستراحة وهو في المقدمة بهدفين لهدف.

بداية الشوط الثاني وتحديدًا الدقيقة 50 عزز الزقعان التقدم الفتحاوي وسجّل هدفه الشخصي الثاني والثالث للنموذجي وسجّل أجمل أهداف المباراة من ركلة حرة مباشرة صاروخية من على مسافة أكثر من 37 ياردة، لتنتهي المباراة بفوز النموذجي بنتيجة 3/1 ووصوله للنقطة الرابعة ويبقى في المركز الثالث بالمجموعة الثانية خلف المتصدر استقلال خوزستان الإيراني (7 نقاط) والوصيف لخويا القطري (5 نقاط)، فيما يبقى الجزيرة بدون رصيد ويقترب تمامًا من الخروج من البطولة.