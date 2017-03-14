رسمياً.. شركة مايكروسوفت تطرح خدمة “Microsoft Teams”

متابعات-فجر :

طرحت شركة مايكروسوفت اليوم الثلاثاء رسمياً خدمتها المسماة “فرق مايكروسوفت” Microsoft Teams العاملة عبر أنظمة أندرويد وآي أو إس وماك وويندوز ونسخة الويب المعتمدة على المتصفح ضمن 181 دولة حول العالم وبعدد لغات تصل إلى 19 لغة مختلفة، وكانت الخدمة تعرف في السابق داخلياً باسم “فرق سكايب” Skype Teams.

وتأتي الخدمة الجديدة، وهي المنافس المباشر لخدمة “سلاك” Slack، كجزء من حزمة تطبيقات المكتب أوفيس 365 Office، مما يعني انها تتوفر فقط للشركات، ولا توجد خطط لدى الشركة لتوفير نسخة مجانية أو نسخة للمستهلكين العاديين من هذه الخدمة.

وتعتبر خدمة Microsoft Teams بمثابة خدمة دردشة تعتمد على شبكة الإنترنت تستهدف الشركات والمؤسسات والمدارس التي لديها فرق عمل متعددة تعمل على مشاريخ مختلفة في آن واحد، حيث توفر الخدمة قنوات ومجموعات ورسائل خاصة ومكالمات سكايب الصوتية والفيديوية بالإضافة إلى تكاملها مع خدمات Office 365 مثل Word وExcel وPowerPoint.

كما تدعم الخدمة السحابية ون درايف OneDrive والرموز التعبيرية وصور Giphy المتحركة، بالإضافة إلى ميزة المحادثات المترابطة التي تفتقر إليها بشدة خدمة Slack، كما تقدم الخدمة ميزة روبوتات الدردشة الكتابية bots، والتي تعتبر إحدى السمات المميزة لخدمة Slack، بحيث تتواجد هذه الميزة ضمن خدمة مايكروسوفت الجديدة بشكل مدمج عن طريق إطار عمل Bot Framework.

وكانت مايكروسوفت قد أعلنت لأول مرة عن هذه الخدمة في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث وفرت الخدمة على شكل نسخة معاينة فقط ضمن 181 بلداً حول العالم، ورغبت الشركة في توفير النسخة العامة من الخدمة خلال الربع الأول من عام 2017، مما يعني أنها نجحت في ذلك.

وبدأت أكثر من 50 ألف منظمة باستعمال Microsoft Teams منذ الإعلان عن نسخة المعاينة، كما أضافت الشركة منذ ذلك الحين أكثر من 100 ميزة جديدة مثل تعزيز تجربة الاجتماعات مع القدرة على جدولة الاجتماعات الصوتية والفيديوية مع مشاركين محددين والاتصال الفردي المباشر عن طريق الأجهزة المحمولة بما في ذلك الاتصال المرئي على أندرويد.

كما حصلت الخدمة على إمكانية دعم الفرق العامة بحيث يمكن لأي شخص ضمن المنظمة اكتشاف تلك الفرق والانضمام إليها، وحماية معلومات القنوات والمحادثات والملفات بما في ذلك الأرشيف وتجهيزات جديدة للمعاقين بما في ذلك دعم قارئات الشاشة والشاشات عالية التباين والملاحة والتنقل من خلال لوحة المفاتيح فقط.