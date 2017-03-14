“القوات العراقية” تعلن سيطرتها الكاملة على الحافة الشرقية لنهر دجلة

متابعات-فجر :

أعلنت القوات العراقية، اليوم الثلاثاء، انها تمكنت من السيطرة الكاملة على الحافة الشرقية لنهر دجلة واستعادة المزيد من الأحياء والقرى في الجانب الايمن من مدينة الموصل في اطار عمليات تحرير نينوى من ما يسمى بتنظيم الدولة الاسلامية “داعش”.

ونقلت خلية الاعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة في بيان عن قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق الركن عبدالامير رشيد يار الله قوله ان القوات العراقية نجحت في تحرير قرى الشيخ محمد والجمالية شرق بادوش وتمكنت من فرض السيطرة الكاملة على الحافة الشرقية لنهر دجلة واستعادة كافة القرى والمناطق شرق بادوش فيما تمكنت من قتل عدد من الارهابيين ودمرت خمس عجلات مفخخة.

وأضاف أن فرقة المدرعة التاسعة لازالت مستمرة في تطهير القرى والمناطق المحررة من العبوات الناسفة والتقدم باتجاه معمل سمنت بادوش حيث توغلت داخل مدينة بادوش مضيفا ان العملية اسفرت عن مقتل عدد من الارهابيين من بينهم 3 من قادة “داعش” في المدينة.

من جهته قال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت في بيان له ان الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل ما يعرف ب “الامير العسكري” لتنظيم داعش محمود محمد الملقب ب “عبدالرحمن الانصاري” خلال عملية تحرير باب الطوب في المدينة القديمة.

وأضاف جودت أن فرق الشرطة الاتحادية تمكنت من السيطرة على الشركة العامة للاسمنت في باب الطوب جنوب شرق الموصل القديمة.