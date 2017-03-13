“وزارة العمل” تغلق 20 محلاً مخالفاً لنظام توطين الاتصالات ب “الرياض”

متابعات-فجر :

نظم فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض حملةً تفتيشية بمشاركة الجهات الأمنية ومجموعة من مراقبي بلدية الروضة، إلى جانب 24 مفتشاً من مكتب عمل الرياض، استهدفت محال الاتصالات بشرق العاصمة لمتابعة الالتزام بقرارات توطين قطاع الاتصالات.

وتم خلال الحملة زيارة 80 محلاً نتج عنها ضبط العديد من المخالفات واغلاق 20 محلاً وإحالة 12 وافداً للجهات المختصة تمهيداً لترحيلهم لمخالفتهم نظام العمل والإقامة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المهندس طارق الزهراني أن الحملة تأتي ضمن سلسة الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة مع شركائها من الجهات الأخرى على المنشآت والمحال التجارية للتحقق من نظامية سوق العمل بمختلف قطاعاته.

وشدد الزهراني على عدم تهاون الوزارة والجهات الشريكة مع المخالفين والتصدي لأي مخالفات من شأنها التحايل على النظام و تشويه السوق.