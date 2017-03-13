اليمن.. مقتل قيادي حوثي واثنين من مرافقيه في معارك مع الجيش اليمني ب “تعز”

متابعات-فجر :

أفادت مصادر في المقاومة الشعبية، اليوم الثلاثاء، بمقتل قيادي حوثي واثنين من مرافقيه بنيران الجيش الوطني الموالي للرئيس، عبدربه منصور هادي، في محافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء. وقالت المصادر، إن “القيادي الحوثي أبو جهاد واثنين من مرافقيه قتلوا بنيران الجيش الوطني في الجبهة الشرقية لمدينة تعز”.وفي غضون ذلك، ذكرت المصادر أن مقاتلات التحالف العربي شنت خمس غارات جوية على مواقع الحوثيين والقوات الموالية لهم في مفرق المخا، غرب المحافظة، دون أن تتضح الخسائر التي خلفها القصف على الفور.وتواصل مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، ضرباتها الجوية ضد الحوثيين والقوات الموالية لهم في اليمن منذ نحو عامين، لاستعادة “شرعية” البلاد.