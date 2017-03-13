“أمير القصيم” يرعى حفل تخريج 400 جندي من قوات الطوارئ الخاصة

واس-فجر :

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، حفل تخريج دورة مهام وواجبات قوات الطوارئ الخاصة 8 بمقر قيادة قوات الطوارئ بالمنطقة، بحضور معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، وقائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد بن قرار الحربي ، ومدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر الطالب ، ومحافظ عنيزة عبدالرحمن السليم ، والقيادات الأمنية بالمنطقة.

وفور وصول سمو أمير المنطقة عزف السلام الملكي ، ثم بدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد قوات الطوارئ الخاصة بمنطقة القصيم العقيد عمر بن عبدالله القويز كلمة رحب في مستهلها بسمو أمير منطقة القصيم على رعايته الحفل ، مبينًا أن قوات الطوارئ تحتفل بتخريج دفعة جديدة من قوات الطوارئ البالغ عددهم 400 جندي في دورات التدريب الأساسي والسيطرة على الشغب ، والغازات المكثفة ، والعمليات ، استكملوا جميع المتطلبات التي تؤهلهم إلى الاصطفاف مع زملائهم السابقين للذود عن أمن الوطن ، داعياً الخريجين الإخلاص بالعمل والدفاع عن الوطن ، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة والمجتمع بهم.

بعد ذلك ألقيت قصيدة شعرية للطالب ناشي المطيري ، تناولت العديد من أبيات الفخر والحماس والاعتزاز بالوطن ، ثم كلمة الخريجين ألقاها نيابة عنهم الخريج عبدالرحمن المطيري، التي أكد فيها فخرهم واعتزازهم كخريجين بمشاركة زملائهم في ميدان الشرف، بعد أن تلقوا العديد من الدورات التدريبية والتأهيل الأمني والمعرفي ، واكتسبوا المهارات اللازمة.

بعد ذلك شاهد سمو أمير منطقة القصيم والحضور عروضا متعددة تضمنت، الهرولة الخاصة ، والاستعراض بالآليات ، والقتال اليدوي ، وفرضية المطاردة والاقتحام وتطهير المواقع والدفاع عن النفس ، وكيفية التعامل مع المجموعات الإرهابية والمسلحة، وفرضية الرماية بالأسلحة التخصصية الخاصة، والعرض العسكري، ومهارات نزول الحبال من البرج بأنواعها المختلفة، وشاهد عرض الفصيل الصامت الذين شكلوا لوحة عن الرؤية 2030، إضافة إلى مهارات التكيف مع الظروف الطبيعية الصعبة التي تواجه رجال الطوارئ الخاصة أثناء أداء مهامهم القتالية والعسكرية.

ثم ردد الخريجون القسم معاهدين الله القيام بواجبهم في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم وحمايته والسهر على حماية أمنه ودحر كل عابث بمقدراته .

بعد ذلك سلم سمو أمير منطقة القصيم الشهادات لأوائل الخريجين في الدورات ، كما كرم الجهات الحكومية والخاصة الداعمة ، كما تسلم سموه هدية تذكارية من معالي مدير الأمن العام وقائد قوات الطوارئ الخاصة.

ثم افتتح سمو أمير منطقة القصيم مركز الإعداد والتدريب ، واطلع على المعرض المصاحب ، والتقى بأبناء شهداء الواجب ، والتقطت الصور التذكارية معهم.