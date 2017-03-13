إيقاف أندير هيريرا متوسط ميدان “مانشستر يونايتد” لمباراتين

متابعات-فجر:

أعلنت لجنة العقوبات في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن إيقاف متوسط ميدان نادي مانشستر يونايتد، أندير هيريرا لمباراتين، بعد حصوله على البطاقة الحمراء يوم أمس الإثنين في مواجهة تشيلسي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (1ـ0).

وحصل الدولي الإسباني على البطاقة الحمراء قبل نهاية الشوط الأول بعد جمعه لإنذارين، عقب تدخله على إدين هازارد.

وتم إضافة مباراة لعقوبة هيريرا بشكل تلقائي لأن هذه هي البطاقة الحمراء الثانية التي يحصل عليها هذا الموسم بعد الأولى ضد بيرنلي في أكتوبر.

وبهذا سيفتقد الشياطين الحمر لخدمات اللاعب ضد ميدلسبره، ووست بروميتش البيون في الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يكون متاحا لمباراة الإياب في الدوري الأوروبي يوم الخميس ضد روستوف.