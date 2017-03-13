“صحة الرياض” المستشفيات الحكومية تستقبل قرابة “1296” حالة طارئة جراء استنشاق الغبار والأتربة

متابعات-فجر:

قال مدير إدارة العلاقات والإعلام الصحي بصحة الرياض “سعد بن مسفر القحطاني”: جميع مستشفيات المنطقة كانت على أهبة الاستعداد في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة لموجة الغبار.

وكانت قد استقبلت المستشفيات الحكومية التابعة لـ”صحة الرياض” قرابة “1296” حالة طارئة؛ جراء استنشاق الغبار والأتربة المتطايرة نتيجة العاصفة الترابية التي اجتاحت المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضاف: استقبل مستشفى الملك سلمان العدد الأكبر من الحالات الطارئة التي تعرضت لمتاعب ومشكلات صحية جراء الغبار؛ حيث بلغ العدد “444” حالة حتى مساء أمس الاثنين.

وأردف: استقبل مستشفى الملك سعود للأمراض الصدرية 186 حالة، واستقبل مستشفى نفي 62 حالة، ومستشفى الخاصرة 46، ومستشفى حوطة سدير 21، ومستشفى الإيمان العام 62، ومستشفى اليمامة 155، ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل 14، ومستشفى القويعية 39، ومستشفى الأرطاويه 36، ومستشفى الزلفي 195، ومستشفى روضة العرض 26، ومستشفى ساجر 10 حالات.

وتابع “القحطاني”: سيتواصل الاستعداد الكامل في جميع أقسام الطوارئ بمستشفيات الرياض؛ لاستقبال أي حالات أخرى خلال الـ48 ساعة المقبلة.

ودعا جميع مرضى الربو والجهاز التنفسي إلى الحذر من استنشاق الغبار أو التعرض لتيارات هوائية حاملة للأتربة الخفيفة، وذلك باستخدام الكمامة لتجنب أي مضاعفات صحية.